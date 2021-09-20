Ночью «Коламбус Блю Джекетс» встретился в рамках тренировочного лагеря НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Матч завершился победой «мундиров» со счётом 7:3.

Хет-трик в этой встрече оформил 20-летний российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов. Он забил уже шесть шайб в трёх матчах тренировочного лагеря. В своей первой игре за клуб Егор поразил ворота «Торонто», а потом дважды забил «Далласу».

Напомним, Чинахов решил переехать за океан почти сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в сезоне 2020/2021. В прошлом сезоне Егор набрал 17 очков в 32 матчах КХЛ. Чинахов выставлял свою кандидатуру на драфт НХЛ-2020. Его выбрал «Коламбус» в первом раунде под 21-м номером.