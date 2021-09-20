В понедельник, 20 сентября, состоится центральный матч 8-го тура: ЦСКА примет «Спартак».

Матчи двух московских команд давно стали культовыми. В новейшей истории команды провели между собой 70 встреч. Сейчас оба клуба находятся в кризисе.

ЦСКА в семи турах одержал три победы против «Уфы», «Ростова» и «Ахмата». Команда Алексея Березуцкого уступила сильным соперникам – «Динамо» и «Локомотиву» со счетом 1:2 и не смогла забить «Зениту». Матч с питерцами завершился со счетом 0:1. ЦСКА идет на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

«Спартак» проиграл «Легии» в дебютном матче Лиги Европы и идет в середине турнирной таблицы российского чемпионата – на девятом месте. Победа в дерби может вернуться уверенность игрокам и облегчить жизнь главному тренеру «красно-белых» Рую Витории. Проигрыш, скорее всего, приведет к отставке португальца.

Центральную встречу 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. За VAR будет отвечать Виталий Мешков.

Матч состоится 20 сентября, в понедельник. Начало в 19.30 по московскому времени.