Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, почему заменил аргентинского форварда в матче против «Лиона».

«Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем в матче, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока», – сказал Почеттино. Он, также, отметил, что решения бывают положительными и отрицательными для футболистов, но принимать их может только главный тренер. «Это может нравиться, а может и не нравиться», – отметил главный тренер «ПСЖ».

Месси был заменен по ходу второго тайма. Форвард покинул поле на 76-й минуте. Его заменил Ашраф Хакими. Уходя с поля, аргентинец выразительно посмотрел на главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино и отказался пожимать протянутую ему руку.

Напомним, 10 августа Лионель Месси заключил двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления соглашения на год. На данный момент клуб идет на первой строчке чемпионата Франции.