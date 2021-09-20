СМИ обнародовали зарплату лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова. Форвард «Уфы» зарабатывает в своем клубе около 300 тыс. рублей в месяц. Это 3,6 млн рублей или 42 тысячи евро в год.

После восьми туров Агаларов – лидер бомбардирской гонки РПЛ. Он забил 8 голов. В топ-10 лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги это самая низкая зарплата. На втором месте идет нападающий «Локомотива» Федор Смолов. Он забил 6 голов с текущем сезоне и получает в 71 раз больше – около 3 млн евро в год.

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба, не забивший в сезоне 2021/2022 ни одного гола, получает в 88 раз больше Агаларова – около 3,7 млн евро в год.

Агаларов перешел в «Уфу» в январе 2020 года. Он является воспитанником махачкалинского «Анжи». Контракт с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.