Глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян дал комментарий по поводу идеи организовать бой между 60-летним актером Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым.

Встреча пройдет по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бойцы проведут в клетке три раунда.

Артур Арутюнян заявил что Джигурду подписали потому что хотелось сделать максимально интересный бой, который вышел бы за рамки профессиональных и поп-ММА: «Позволи медиазвезд с другой площадки». В 2007 году Никита уже выступал в подобном шоу. Он принимал участие в «Короле ринга».

Арутюнян заявил, что Джигурда и сейчас находится в хорошей форме. Он и сейчас способен создать зрелищное шоу.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов ранее не принимал участие в подобных мероприятиях.

Ранее в промоушене «Наше Дело» подрались Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов. Емельяненко одержал победу единогласным решением судей.