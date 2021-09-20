Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о выступлении Лионеля Месси в составе «ПСЖ».

«Пока эффект Месси не работает. Непонятно, как его будут встраивать», – сказал Аршавин. Андрей считает, что Почеттино подписал себе хорошего игрока и, вместе с ним, получил проблему.

Французский клуб всегда играл по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке. В обороне помогал только Ди Мария. После появления Месси появилась проблема. В «Барселоне» Лео играл вторым нападающим ближе к центру, сейчас он должен играть ближе к краю, но тогда ни он, ни Неймар и Мбаппе не смогут помогать команде обороняться.

Аршавин пока считает Месси чужеродным элементом. Стиль игры «ПСЖ» больше направлен на мощь и быстроту, а Лео любит поиграть с мячом. Пока Почеттино, по словам Аршавина, не счастлив появлению Месси в команде, но его нужно встроить в схему.

Аргентинец перешел во французский клуб 10 августа 2021 года. Лео дебютировал в основе нового клуба 15 сентября. Месси пока не имеет результативных действий в составе «ПСЖ».