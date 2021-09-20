Защитник клуба НХЛ «Детройт» Джаред Макайзек потерял сознание во время матча тренировочного лагеря новичков против «Коламбуса».

Встреча прошла в городе Траверс-Сити в штате Мичиган. 21-летний Макайзек ударился о борт в результате силового приема от форварда «Блю Джекетс» Джеймса Малатесты.

Макайзек не смог подняться со льда. Хоккеисту оказали помощь и увезли на каталке. В сообщении говорится, что Джаред пришел в себя и чувствует все конечности, однако в качестве меры предосторожности доставлен в больницу. Там за ним будут наблюдать врачи.

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Коламбуса». Российский форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов оформил хет-трик.