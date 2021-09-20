Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от предстоящей встречи между бывшими командами в 8-м туре РПЛ.

Рязанцев считает, что матч «Зенита» в Лиге чемпионов не повлияет на состояние команды во встрече с казанцами. По мнению экс-защитника, питерцы отлично выглядели в матче против «Челси». Кроме того, «Зенит» проводил матч во вторник. На отдых и восстановление было шесть дней.

«Рубин» тоже находится в лучших кондициях. Подопечные Слуцкого, по мнению Рязанцева, показывают великолепный футбол. Александр ждет интересной игры.

«Рубин» и «Зенит» показывают интересный футбол. Рязанцев считает, что команда Слуцкого способна отобрать очки у питерцев.

Встреча «Рубин» – «Зенит» состоится 20 сентября в 18.30 по московскому времени.