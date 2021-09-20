Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил уход Марио Фернандеса из сборной и рассказал, почему считает его великим футболистом. 31-летний защитник московского ЦСКА на прошлой неделе объявил о завершении карьеры в национальной команде России.

«Человек, который на 100 процентов выполняет все требования, которые ему предъявляют, который голов умереть на поле, н сделать то, что он должен – по мне это уже великий игрок», – считает Карпин.

Главный тренер сборной считает Фернандеса «великим трудягой». Кроме того, у защитника ЦСКА есть высокий уровень мастерства.

Карпин полагает, что бразилец сделал правильный выбор, уйдя из сборной. Марио, по мнению Карпина, понимает, что здоровье не позволит ему играть на 100 процентов в двух командах. Он не хочет распыляться, именно поэтому выбирает карьеру в ЦСКА.

О завершении карьеры в сборной Марио Фернандес сообщил 13 сентября. За национальную команду России бразилец провел 35 матчей и забил 5 голов.