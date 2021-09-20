Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

Антон считает «Спартак» командой-раздражителем. Его мотивирует сам факт дерби и обстоятельство, что красно-белые – отличная команда.

Заболотный уважает соперника и ждет нелёгкой игры. Это касается самого футбола и отношения болельщиков к дерби. В матче столкнутся два ведущих российских фанатских движения. Они постоянно конкурируют между собой. Эта встреча – еще один повод выявить сильнейшего.

Встреча 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 20 сентября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток будет дан в 19.30 по московскому времени.