Портал стопкоронавирус.рф обновил данные по количеству заболевших коронавирусом в России. На понедельник, 20 сентября, в стране выявили 19 744 подтвержденных случаев в 85 регионах. Общее число инфицированных за все время пандемии – 7 294 672 человек.

За прошедшие сутки было выписано по выздоровлению 11 992 человека. Всего за время пандемии справились с болезнью 6 510 674 инфицированных.

Портал сообщает, что за последние сутки от коронавируса погибло 778 человек. За весь период количество не справившихся с болезнью составляет 198 996 человек.

Специалисты провели более 187 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, 407 тысяч – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 149 157 человек.