Во вторник, 21 сентября, состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Амуром». Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

По статистике личных встреч СКА в 12,5 рах превосходит Амур по числу побед. Питерские хоккеисты в 3 раза лучше по количеству заброшенных шайб.

СКА занимает восьмое место в турнирной таблице. Соперники питерской команды – «Амур», идут на 24-й строчке регулярного чемпионата КХЛ.

Последняя личная встреча между соперниками состоялась 22 ноября 2020 года. Тогда СКА победил, забив 5 шайб, «Амур» смог поразить ворота питерской команды трижды.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, во вторник, 21 сентября. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.