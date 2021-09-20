Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего решения о запрете футболистам употребления пива после матчей.

«Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну, давайте водки им дадим еще», – сказал Карпин.

Главный тренер сборной России в курсе, что в Европе подобное допускают, но он против алкоголя в раздевалке. Тем более, что интервал между играми сборной составляет два дня.

Напомним, что Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в августе. Он заменил на посту Станислава Черчесова. Контракт заключен до конца 2021 года.

В шести матчах отбора сборная России под руководством Валерия Карпина набрала 13 очков. Россияне идут на второй строчке группы H.