Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил свое мнение о недавнем интервью президента страны Владимира Путина. Политик высказаля против отмены лимита на легионеров в РПЛ.

«Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет», – сказал Карпин. Специалист считает, что лимит мешает развитию футбола. Он не считает свое мнение абсолютно правильным, но с президентом не соглашается.

Карпин не знает, отменят ли лимит. Решение вопроса не зависит от него. Он думал, как сделать российский футбол более конкурентоспособным. Карпин назвал возможный вариант решения проблемы. По его мнению, раз Россия находится в Европе, как футбольная страна, то европейцы могут не считаться иностранцами.

Напомним, ранее Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров.