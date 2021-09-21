Появился календарь первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Соревнования состоятся с 22 по 26 сентября.
Окончательный состав участников пока неизвестен, но в турнире примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
22 сентября состоятся соревнования в танцах на льду (ритм-танец).
23 сентября танцоры покажут произвольные выступления, а одиночники – короткие программы.
24 сентября зрители увидят произвольные программы женщин и мужчин.
В финальный соревновательный день зрители увидят произвольную программу у пар.
Соревнования пройдут в Сызрани, время начала – московское.
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