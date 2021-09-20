Волейболист сборной Украины Дмитрий Теременко рассказал, почему он считает, что команде зря пообещали премию в 10 млн гривен (около 27 млн рублей) за победу над Россией в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

Теременко посчитал, что сделанное не совсем корректно по отношению к команде. «У нас очень много молодых игроков. Нельзя объявлять такие суммы», – сказал Дмитрий.

Он объяснил свое мнение тем, что нельзя заранее хвастаться деньгами. Сначала нужно победить. Теременко считает, что громкие лозунги не приведут ни к чему хорошему.

Напомним, сборная России 11 сентября сыграла с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы. В результате победу одержали россияне со счетом 3:1.