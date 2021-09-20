Федерация хоккея Москвы выпустила заявление по поводу инцидента, который произошел в судьёй на матче Кубка города Москвы среди команд 2011 года рождения.

В заявлении федерации говорится, что состоялось совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллегии судей Москвы в связи с произошедшим на матче Кубков города Москвы 2011 года рождения между командами «Спартак Спорттех» и «Академия Харламова».

На совещаниях было принято решение о пожизненной дисквалификации судьи Емельяна Майорова от работы на всех официальных матчах Федерации хоккея Москвы.

Напомним, пьяный судья не смог удержать равновесие во время работы на матче. Он держался за бортик, а потом упал, наклонившись за шайбой.