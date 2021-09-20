Матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» – «Локомотив», «Рубин» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак, которые запланированы на 20 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете.

Российская Премьер-Лига выразила соболезнования родственникам и близким пострадавших. Пресс-служба РПЛ сообщает, что оставшиеся матчи 8-го тура начнутся с минуты молчания.

Сегодня, 20 сентября. 18-летний стрелок прошел на территорию Пермского государственного университета и открыл огонь по людям. Студенты пытались спастись, прыгая со второго этажа. По данным Следственного комитета в результате стрельбы погибло 8 человек, 19 пострадали.