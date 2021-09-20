Людмила Бодниева возглавила женскую сборную России по гандболу. Она сменила на посту главного тренера Алексея Алексеева.

Срок контракта с двухкратной чемпионкой мира не известен. Бодниева стала первой в истории сборной России женщиной-главным тренером. Ранее она входила в тренерский штаб Алексеева на ОИ-2020 в Токио. Там россиянки завоевали серебряные медали.

Людмила Бодниева выразила благодарность Федерации гандбола Росиии, исполкому ФГР и Сергею Шишкарёву за доверие. Она уверена, что команда сможет претендовать на высшие места в Европе и мире.

Людмила Бодниева – двукратная чемпионка мира в составе сборной России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

Ближайший матч сборной России по гандболу назначен на 6 октября. Девушки сыграют на отборе к чемпионату Европы с командой Швейцарии.