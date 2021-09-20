Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник «Химок» Денис Глушаков вернулись в состав сборной России, сообщает Москва.ру. Они вошли в заявку на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Из новичков в составе полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и Гамид Агаларов – лучший нападающий РПЛ .

В рамках отборочных матчей группы H сборная России 8 октября примет команду Словакии в Казани, а 11 октября сыграет со сборной Словении в Мариборе.

По итогам шести туров команда Карпина идет на втором месте в таблице группы с тринадцатью набранными очками. Лидирует сборная Хорватии по разнице мячей.

Дениса Глушакова вызвали в сборную впервые с весны 2018 года, Артём Дзюба выступал за национальную команду на ЕВРО-2020, но на сентябрьские матчи отборочного турнира приглашен не был.