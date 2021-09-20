Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что в команде опять не будет постоянного капитана.

По словам Карпина, передача капитанской повязки между игроками продолжится. Так решили футболисты.

На сентябрьские встречи сборную на поле выводили три разных игрока — Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов. До них капитаном был нападающий «Зенита» Артём Дзюба, но он не попал в состав сборной России на первый сбор при Карпине.

В октябре сборную России ждет два матча квалификации ЧМ-2022. 8 октября национальная команда сыграет со Словакией дома, 11 октября – со Словенией на выезде.

На данный момент сборная России идет на 2-м месте в группе H, уступая национальной команде Хорватии.