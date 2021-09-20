Главный тренер сборной России Валерий Карпин, назвал игроков, вошедших в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

Отметим возвращение в расширенный список форварда «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Впервые попали в состав сборной России лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов из «Уфы» и полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

В октябре сборная России сыграет два матча. В Казани 8 октября состоится встреча против сборной Словакии, а 11 октября национальная команда проведет матч со сборной Словении в Мариборе.

На данный момент сборная России идет на 2-м месте в группе H, уступая первое место Хорватии по разнице забитых мячей.