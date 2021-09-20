Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему чемпион мира Александр Большунов не выступал на чемпионате мира по лыжероллерам.

«Причиной пропуска гонок стало воспаление десны у спортсмена», – заявил специалист.

Юрий Бородавко рассказал, что в случае Большунова потребовалась операция. Пришлось вскрывать воспаление в десне. У спортсмена поднялась температура, к тому же пришлось пропить курс антибиотиков. Совместно с лыжником было принято решение пропустить гонки.

Сейчас, по словам Бородавко, Большунов полностью восстановился и полноценно тренируется.

Напомним, лыжный сезон начнется 26 ноября 2021 года в финском городе-курорте Рука.