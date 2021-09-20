Власти Катара настаивают на необходимой вакцинации всех участников чемпионата мира 2022 года по футболу.
Если раньше в стране дискутировали на тему вакцинации футболистов, но сейчас вопрос практически решен.
Власти страны уже объявили, что гости страны, собирающиеся посетить турнир в октябре следующего года, должны пройти полную вакцинацию. Премьер-министр пообещал обеспечить 1 миллион доз для иммунизации болельщиков.
На сегодняшний день в Катаре вакцинировано около 82 процентов населения страны.Это один из самых высоких показателей в мире.
Позиция властей Катара по вакцинации может оказать влияние на решение спортсменов о необходимости сделать прививку.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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