Защитник «Зенита» Шабазз Напьер получил серьезное повреждение связочного аппарата правого голеностопного сустава. Операция не нужна, но сроки восстановления пока не ясны, сообщил директор баскетбольного клуба Александр Церковный.

Напьер травмировался в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Он не смог покинуть площадку самостоятельно, ему помогли коллеги.

Шабазз, по словам директора БК «Зенит», прошел комплексное обследование, которое выявило повреждение связок правого голеностопного сустава. Обошлось без перелома, значит, операция не потребуется.

Представитель БК «Зенит» сообщил, что клуб приложит все усилия, чтобы как можно скорее вернуть Напьера на паркет.

В июле Шабазз подписал контракт с «Зенитом» на год.