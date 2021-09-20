Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев дал свой комментарий по решению главного тренера сборной России Валерия Карпина включить в расширенный состав команды на ближайшие матчи Артёма Дзюбу и Дениса Глушакова.

«Прекрасно, они заслужили. Я снимаю шляпу перед Карпиным, потом что он всё делает правильно», – сказал Губерниев.

Дмитрий считает, что оба футболиста начали играть здорово, и достойны вызова в национальную команду. Комментатор справедливо полагает, что в сборной должны играть сильнейшие. «Они там играют», – цитирует Губерниева «СЭ».

В октябре россияне в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре сыграют со сборными Словении и Словакии.