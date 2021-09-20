Португальский специалист, бывший футбольный арбитр Витор Мелу Перейра станет сменщиком венгра Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства Российского Футбольного союза.

Информацию об этом сообщает портал Eurostavka.

По данным издания, в РФС решили пригласить Перейру, поскольку у него есть необходимый опыт обучения арбитров — он занимался этим в УЕФА и ФИФА. После работы с Кашшаи в РФС решили сделать ставку на наличие опыта. Кандидатуры итальянца Николы Риццоли и голландца Бьорна Куйперса были отклонены, поскольку эти арбитры недавно завершили карьеру и не занимались преподаванием судейской теории и работой с другими арбитрами.

Витору Мелу Перейре сейчас 64 года, он был арбитром категорий ФИФА и УЕФА, работал на играл ЧМ по футболу в 1998 и 2002 годах, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.