Средний сын экс-игрока сборной Англии по футболу и экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма Ромео Бекхэм совершил дебют в профессиональном футболе.

Сейчас Ромео 19 лет, он вышел в стартовом составе американского клуба «Форт Лодердейл», с которым подписал контракт совсем недавно, в матче против ФК «Тормента». «Форт Лодердейл» играет в USL League One — это третий по значимости дивизион чемпионата США по футболу.

Футболист занял на поле позицию правого полузащитника, провёл на поле 79 минут, после чего был заменён. В первом матче Бекхэм-младший не отметился результативными действиями, но 19 раз успел коснуться мяча. Игра «Форт Лодердейл» — «Тормента» завершилась со счётом 2:2.

Отметим, «Форт Лодердейл» является фарм-клубом команды MLS «Интер Майами», которой владеет Дэвид Бекхэм.