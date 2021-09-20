Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун не сможет принять участия в игре 8-го тура Российской Премьер-лиги против казанского «Рубина».

По информации от портала «Спорт-Экспресс», Азмун не прилетел в Казань, поэтому не сможет выйти на поле в этой встрече. О причинах отсутствия игрока пока ничего не известно. В текущем сезоне Азмун сыграл за «Зенит» 9 матчей и стал автором 6 забитых мячей.

Также в этой встрече не смогут принять участия еще три игрока «сине-бело-голубых»: с командой не полетели полузащитник Магомед Оздоев, защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен. Все они травмированы и также не принимали участия в предыдущем матче «Зенита» против лондонского «Челси».

Начало сегодняшней встречи «Зенита» и «Рубина» назначено на 18:30 по московскому времени.