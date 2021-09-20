Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о том, что никто из лыжников пока не представляет себе, как выглядит трасса, на которой пройдут лыжные соревнования на Олимпийских играх в Пекине.

В интервью RT Вяльбе отметила, что все сборные в одинаковом положении и не знают ничего.

«Мы знаем высоту, имеем схему, но это вообще ни о чём. А тех пяти дней, которые у нас будут до старта, недостаточно, чтобы трассу вообще прямо всю изучить, узнать каждый поворотик, каждый там сантиметрик», — отметила Вяльбе, добавив, что каждый спортсмен мысленно рисует трассу, понимает, где и что нужно делать.

«Хорошо бы заранее посмотреть на этот снег, почувствовать его. Одни говорят, что в Китае в это время года днём до 20 градусов жары. Другие говорят, что снег наверняка будет переморожен», — отметила Вяльбе, добавив, что также есть мнение, что в том месте будет столько снега, что искусственный вообще не понадобится.