Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась об олимпийских перспективах российского лыжника Сергея Устюгова.

В интервью RT Вяльбе отметила, что сейчас нужно просто как можно меньше говорить об этом и как можно меньше ждать чего-то, причём это касается не только успехов Устюгова.

По мнению Вяльбе, Устюгов является уникальным атлетом.

«Та ситуация, которая произошла с ним перед Играми в Пхёнчхане, любого другого спортсмена могла бы вообще сломать, а Серёга по-прежнему рвётся в бой. Уверена, что в этом сезоне он соберёт всю свою силу воли в кулак», — отметила Вяльбе.

Напомним, Сергей Устюгов пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года, поскольку не получил приглашения от МОК.