В петербургском «Зените» определились со стартовым составом команды на встречу с казанским «Рубином» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет сегодня, 20 сентября, в Казани на стадионе «Центральный». Начало матча назначено на 18:30 по московскому времени.

Место в воротах клуба займет Станислав Крицюк. В линии защиты главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак выставил Дмитрия Чистякова, Ярослава Ракицкого, Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.

В полузащите сыграют Далер Кузяев, Вильмар Барриос и Вендел. Тройку нападения составят бразильцы Клаудиньо и Малком, а также россиянин Артем Дзюба.

На скамейке разместились Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов.