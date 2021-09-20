Московский ЦСКА начал встречу со «Спартаком» в центральном матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Прямую трансляцию осуществляет телеканал «Матч ТВ».

Судит команды бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его помощниками на линиях стали Алексей Лунев и Андрей Болотенков. Четвертым, резервным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов.

За систему видеоассистента рефери (VAR) на матча отвечает Виталий Мешков, которому помогает Дмитрий Мосякин.

ЦСКА после 7 туров в нынешнем розыгрыше РПЛ идет на 9-м месте в турнирной таблице, а «Спартак» — на 8-й строчке. Обе команды набрали по 10 очков. Лидирует в таблице петербургский «Зенит» с 17-ю очками.