Россия поборется за право провести мужской чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году, страна уже подала заявку на проведение соревнований.

Информацию об этом сообщается на официальном сайте ФИБА. По информации СМИ, помимо России за право принять Евробаскет-2025 будут бороться еще пять стран. Это Украина, Финляндия, Кипр, Латвия и Венгрия.

Отметим, чемпионат Европы по баскетболу 2025 года станет 42-м по счету и его смогут принять четыре страны. Ожидается, что одна из стран-хозяев организует и заключительный этап турнира. Россия подала заявку на групповой и на финальный этап Евробаскета-2025, также сделали Латвия, Венгрия и Украина. Кипр и Финляндия хотят принять только групповой этап соревнований. Финляндия уже принимала Евробаскет совсем недавно — она была одной из хозяек в 2017 году.