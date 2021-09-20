Практически четверть чемпионата России по футболу уже позади. После 8-го тура РПЛ мы имеем уверенное лидерство «Зенита» с преследованием от «Динамо» и «Локомотива», очень неожиданного лидера списка бомбардиров и очередное недовольство судейством от Леонида Слуцкого.

Об основных событиях 8-го тура РПЛ в сезоне-2021/22 — в обзоре Nevasport.

Комбо тура: Антон Заболотный (победный гол + удаление)

Лучшую комбинацию тура в одном мачте собрал форвард ЦСКА Антон Заболотный. Он стал главным героем московского дерби — на 81-й минуте забил мяч, который и убил «Спартак» в этой встрече, а спустя 10 минут получил вторую желтую карточку в матче и удалился с поля раньше времени. Вдесятером ЦСКА удержал победный счет и не подвел своего героя в этом матче.

Минимализм тура: нулевая ничья в матче «Урал» — «Локомотив»

Впервые за 60 матчей в нынешнем сезоне РПЛ была зафиксирована нулевая ничья на табло по итогам встречи. Отличились московский «Локомотив» и «Урал». Любопытно, что главным арбитром этой встречи был Алексей Сухой — и ворота команд во встрече остались сухими.

Спаситель тура: Горан Чаушич из «Арсенала»

В 8-м туре в добавленное время «Арсеналу» удалось вырвать победу над «Нижним Новгородом» на выезде. Матч получился эпичным, спасителем трех очков «Арсенала» стал сербский футболист Горан Чаушич, который на четвертой добавленной минуте вколотил мяч в ворота соперника и принес команде победу.

Бомбардир тура: Гамид Агаларов («Уфа», 2 мяча)

Вручим звание бомбардира тура футболисту «Уфы» Гамиду Агаларову. В матче против подмосковных «Химок» он забил дважды. Дубли были в этом туре и у других игроков, но Агаларов оба гола забил с игры — тот же Денис Глушаков, например, один гол забил с пенальти. Эти голы помогли Агаларову вырваться на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России — уже 8 мячей в 8 матчах, а также попасть в расширенный список сборной России по футболу впервые в карьере.

Возвращение тура: Артем Дзюба

Камбэк тура по праву принадлежит форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Лишь в восьмом туре этого чемпионата Дзюба смог, наконец, забить. Из-за травмы Сердар Азмун не поехал в Казань на игру с «Рубином», и Семак решил сделать ставку на Дзюбу в основном составе. Уже в первом тайме Артем обеспечил команде результат: на 24-й минуте он забил первый мяч, а на 43-й уже оформил дубль.

Цитата тура: Леонид Слуцкий о профнепригодности судьи Иванова

«Судья Иванов профнепригоден. Я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в ФК «Москва», — заявил Леонид Слуцкий после матча с «Зенитом».

Слуцкого удалили за 15 минут до окончания матча — слишком уж бурно и громко критиковал действия арбитра Сергея Иванова. После Игры тренер припомнил, то предыдущее удаление в его карьере тоже случилось в матче, где работал Сергей Иванов. «Не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты», — заключил Слуцкий.