Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче против казанского «Рубина» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Центральный» в Казани, на данный момент счетв матче 1:0 в пользу «Зенита».

На 24-й минуте встречи Дзюба отправил мяч в ворота, автором результативной передачи стал бразилец Клаудиньо.

Отметим, Артем Дзюба впервые в этом розыгрыше РПЛ сумел отличиться за «Зенит». До этого он провел семь матчей без забитых мячей и во многих играх оставался на скамейке. Также Дзюба выступал в качестве ассистента: в матче против ЦСКА игрок сделал одну голевую передачу, в игре с «Ахматом» — два результативных паса.