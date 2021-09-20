Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо забил второй мяч команды в матче с казанским «Рубином» в 8-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра проходит на стадионе «Центральный» в Казани, на данный момент счет в матче 2:0 в пользу «Зенита».

Голевой эпизод произошел на 29-й минуте встречи, автором результативной передачи на Клаудиньо стал другой бразилец из стана «сине-бело-голубых» — Малком.

За несколько минут до этого сам Клаудиньо ассистировал Артему Дзюбе в первом голе «Зенита» на 24-й минуте встречи.

Напомним, игру «Рубина» и «Зенита» судит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На VAR сегодня работает Алексей Амелин.

На данный момент «Зенит» пока возглавляет турнирную таблицу в РПЛ: за 7 туров команда Сергея Семака смогла набрать 17 очков