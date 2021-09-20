Петербургский «Зенит» обыгрывает казанский «Рубин» после первого тайма в матче 8-го тура РПЛ сезона-2021/22.

Игра проходит в Казани на поле стадионе «Центральный», на данный момент счет в игре 3:0 в пользу гостей.

На 24-й минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Он забил с передачи бразильца Клаудиньо. Спустя несколько минут отличился уже сам Клаудиньо, ему в атаке ассистировал Малком.

На 43-й минуте Артем Дзюба забил свой второй гол в этом матче. Арбитры пересматривали эпизод, но затем все же засчитали забитый мяч.

И Клаудиньо, и Малком отличились впервые в этом розыгрыше РПЛ.

Игру судит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. На VAR в Казани работает арбитр Алексей Амелин.