Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся в расширенный состав национальной команды.

На предыдущем сборе команды в сентябре 2021 года Сафонов отсутствовал, в список из пяти голкиперов он не попал.

По словам Кафанова, которые цитирует портал «Чемпионат», Сафонов провёл две хорошие игры ещё до сентябрьских матчей сборной — он отлично сыграл против «Рубина» и «Локомотива» после того, как не получил вызов в национальную команду.

«Ещё после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», — сказал Кафанов.

Напомним, Матвей Сафонов провёл в составе сборной России два матча из трёх на чемпионате Европы по футболу 2020 — против Финляндии и Дании.