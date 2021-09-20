Российский защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков забил в свои ворота во втором тайме матча против казанского «Рубина» в 8-м туре чемпионата России.

Игра проходит в Казани на стадионе «Центральный». Счет в матче на данный момент 3:1 в пользу петербуржцев.

Эпизод произошел на 67-й минуте встречи. Мяч в штрафную подал полузащитник «Рубина» Оливер Абельгор, после чего Чистяков переиграл своего же вратаря Станислава Крицюка и отправил мяч в свои ворота.

В первом тайме в составе «Зенита» Артем Дзюба сделал дубль, еще один гол забил бразилец Клаудиньо. Отметим, для обоих футболистов это первые мячи в текущем розыгрыше чемпионата России.

На данный момент «Зенит» пока возглавляет турнирную таблицу в РПЛ: за 7 туров команда Сергея Семака смогла набрать 17 очков.