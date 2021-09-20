Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удалён с бровки во время второго тайма матча против петербургского «Зенита».

Во втором тайме Слуцкий сначала получил предупреждение (желтую карточку), а спустя несколько минут тренер вновь привлек внимание главного арбитра Сергея Иванова и уже получил красную карточку. Это произошло на 76-й минуте игры.

Слуцкого возмущали действия арбитра в отношении его подопечных, он громко высказывал своё негодование.

Отметим, на данный момент счет в матче 3:1 в пользу «Зенита». В составе «сине-бело-голубых» отличились Клаудиньо и Артем Дзюба (дубль). Также в свои ворота забил защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, он замкнул подачу датского хавбека «Рубина» Оливера Абельгора.