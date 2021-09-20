Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Зенит» сделал результат этого матча еще в первом тайме: на 24-й минуте отличился Артем Дзюба с передачи Клаудиньо, а спустя несколько минут уже сам Клаудиньо забил дебютный гол за «Зенит» с передачи Малкома. На 43-й минуте Дзюба оформил дубль.

Во втором тайме «Зенит» пропустил — в свои ворота забил защитник «сине-бело-голубых» Дмитрий Чистяков.

На 76-й минуте с бровки был удален главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, он громко критиковал действия главного арбитра Сергея Иванова.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, за 8 туров «зенитовцы» одержали 6 побед и пока еще ни разу не проиграли.