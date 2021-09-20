Бывший российский биатлонист, чемпион мира в эстафетной гонке Антон Шипулин выиграл выборы в Государственную думу РФ.

Шипулин участвовал в выборах по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, как и в прошлый раз. Как сообщает агентство ТАСС, по данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов Шипулин набрал 40,63% голосов избирателей. Шипулин будет представлять в Государственной думе партию «Единая Россия».

Второе место на выборах по этому округу завоевал представитель КПРФ Габбас Даутов, он набрал 20,28 процентов голосов. Третьим стал кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Коровкин, на его счету 12,24 процента голосов.

Напомним, Антон Шипулин закончил со спортом в декабре 2018 года. Осенью 2019 года он стал депутатом Госдумы в результате довыборов.