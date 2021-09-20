Казахстанская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева объявила о завершении спортивной карьеры.

Причины спортсменка объяснила в посте в «Инстаграме». Спортсменке сейчас 21 год, в 2019 году она завоевала серебро чемпионата мира в женском одиночном катании и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.

Спортсменка отметила, что спина беспокоит ее уже долгое время. «К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны», — написала Турсынбаева, добавив, что сейчас она находится в Казахстане, где работает и помогает детям, развивает фигурное катание в своей стране.

Фигуристка поблагодарила своих родителей, своих тренеров в штабе Этери Тутберидзе, а также тех, кто ее поддерживал, в том числе руководство Кызылординской области, Национальный Олимпийский комитет, Министерство спорта и культуры Казахстана

«Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала. Теперь я имею бесценный опыт, которым я могу делиться с будущим поколением», — отметила Турсынбаева.