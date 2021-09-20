Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.

В первом тайме команды не обменялись забитыми мячами. Первый гол в этой встрече был забит только на 81-й минуте: отличился нападающий армейцев Антон Заболотный.

На 91-й минуте Заболотному пришлось покинуть поле: он получил вторую желтую карточку за фол в центре поля на Викторе Мозесе. До этого Заболотного оштрафовали за то, что он наступил шипами на голеностоп Эсекьеля Понсе.

Отметим, ЦСКА сумел подняться выше в турнирной таблице и делит 6-7 строчку с «Краснодаром» — у обоих команд по 13 очков. «Спартак» проиграл второй матч за последние несколько дней — на прошлой неделе команда уступила «Легии» в Лиге Европы.