Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий резко раскритиковал арбитра матча против петербургского «Зенита» в 8-м туре РПЛ Сергея Иванова.

Слова Слуцкого цитирует портал RT/

«Судья Иванов профнепригоден. Я не считаю случайностью то, что у меня с 2006 года было одно удаление, когда я работал в ФК «Москва», — сказал Слуцкий, добавив, что после этого почти 600 матчей его тренерской карьеры на высшем уровне его никто не удалял, даже в голландском «Витессе».

«Два раза у меня удаление из трёх за всю карьеру за 15 лет, и оба раза это делает Иванов. Не считаю это случайностью. Он преднамеренно искал моменты», — сказал Слуцкий.

Напомним, на 76-й минуте матча Слуцкий получил вторую желтую карточку за критику действий арбитра и вынужден был покинуть бровку.