Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Артема Дзюбы против «Рубина» и его наборе формы к 8 туру чемпионата России.

Слова Семака цитирует пресс-служба «Зенита».

«Повлиял ли на игру Дзюбы тот факт, что в сентябре его не вызвали в сборную? Не повлиял. Прошлый матч в РПЛ Артём провёл хорошо, этот — ещё лучше. Он набрал форму», — сказал Семак, добавив, что какие-то футболисты забивают на старте чемпионата, а кто-то — в конце.

«На протяжении всего турнира разные игроки должны брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала», — подытожил Семак.

Напомним, в игре против казанского «Рубина» Артем Дзюба забил за «Зенит» первые голы в этом розыгрыше РПЛ.