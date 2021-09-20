Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о поражении своей команды в матче с ЦСКА в 8-м туре чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Решающий гол забил Антон Заболотный.

Слова Витории цитирует портал «Чемпионат».

«Результат дерби несправедлив. Мы проиграли и потеряли три очка, но были лучше во всех аспектах матча. Но когда мы не используем моменты в таком матче, выиграть сложно. Это была такая игра», — отметил Витория, добавив, что игроки «Спартака» все делали правильно и имели шикарный момент.

«Жаловаться мы не можем, но три очка мы упустили. Это несправедливый результат, «Спартак» был лучше», – заключил Витория.