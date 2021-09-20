Российский фигурист, победитель этапа Гран-при среди юниоров Глеб Лутфуллин высказался о своих коллегах по группе Алексея Мишина — Михаиле Коляде и Елизавете Туктамышевой.

В интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России Лутфуллин отметил, что ему всегда нравилось катание Коляды. «Хотя у него случались срывы, но когда он все делает на полную катушку, это безумно круто», — сказал фигурист.

Также Лутфуллин добавил, что он испытывает большую гордость за Туктамышеву, когда видит её выступления. «Я, честно, удивляюсь, как Лиза – опытная, но вечно молодая спортсменка – борется на равных с теми, кто младше её, но владеет сложными элементами и делает их в программах», — сказал Лутфуллин.

Напомним, Глеб Лутфуллин на прошлой неделе выиграл этап серии Гран-при среди юниоров в Красноярске.