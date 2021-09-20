Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил, почему только две спортсменки побегут полную программу летнего чемпионата России по биатлону в Тюмени.

В интервью СБР Шашилов отметил, что Лариса Куклина и Виктория Сливко поучаствуют во всех гонках турнира по просьбе своих регионов.

«Все остальные останутся в Сочи, побегут гонку в горах. Откатаются два дня, а потом посмотрим на самочувствие. Эстафету побегут все, а спринт – посмотрим, как они приедут, как адаптируются», — подчеркнул Шашилов. Отметим турнир стартует в Тюмени уже 21 сентября и продлится до 27 сентября.

Также Шашилов ответил на вопрос, кто из биатлонистов поедет на первые этапы Кубка мира по биатлону.

«Я думаю, что поедут сильнейшие, на которых есть стабильная надежда, которые подают надежды для дополнительного роста», — добавил тренер.